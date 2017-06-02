Санаторий Управделами президента стал лучшей детской здравницей России

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Санаторий "Поляны" "Детского медицинского центра" Управления делами президента РФ стал лучшей детской здравницей 2017 года и получил золотую медаль всероссийского конкурса.

Как рассказала ТАСС пресс-секретарь управляющего делами Елена Крылова, конкурс среди детских санаториев прошел во время Всероссийского форума "Здравница". В конкурсе принимали участие несколько десятков ведущих санаторно-курортных организаций России.

"Поляны" - уникальный детский комплекс, расположенный в Подмосковье на территории реликтового хвойного леса. В санатории на высочайшем профессиональном уровне осуществляется медицинская реабилитация детей с различными заболеваниями органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, нервной, эндокринной систем, глаз, кожи; проводится активное восстановление после операций и тяжелых травм", - сказала Крылова.

По ее словам, сейчас в санатории создается круглосуточный стационар для проведения медицинской реабилитации детей с тяжелыми неврологическими заболеваниями и болезнями костно-мышечной системы.