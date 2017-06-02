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Пресс-служба Исаакиевского собора опровергла уход Вовненко с поста и.о. директора

Общество
2 июня, 13:05 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2, июня. /ТАСС

Ирада Вовненко остается на своей должности

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Пресс-служба Исаакиевского собора опровергла информацию СМИ о намерении Ирады Вовненко, назначенной 31 мая и.о. директора музея, покинуть свой пост.

"Информация об уходе Ирады Вовненко не соответствует действительности. Она никуда не уходит", - сказала ТАСС руководитель пресс-службы музея Мария Морозова.

Ранее в пятницу власти Петербурга опровергли информацию о том, что губернатор Георгий Полтавченко дал поручение найти замену Ираде Вовненко на посту руководителя музея. Пресс-секретарь главы города Андрей Кибитов назвал соответствующие публикации в прессе недостоверными и отметил, что за подбор кадров отвечает комитет по культуре.

Ираду Вовненко в среду представили коллективу музея в качестве исполняющей обязанности директора. К моменту назначения она проработала в музейном комплексе Исаакия восемь лет и с 2016 года занимала должность заместителя директора по связям с общественностью и культурным проектам.

Прежний директор Исаакия Николай Буров возглавлял музей с 2008 года. В апреле 2017 года он сообщил, что подписал заявление об уходе с поста по собственному желанию с 1 июня - за пять дней до истечения его нынешнего контракта. Позже Буров рассказал ТАСС, что намерен заняться здоровьем, после чего определится со своей дальнейшей деятельностью.

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