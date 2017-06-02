Власти Москвы открыли информацию по голосованию о реновации

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Власти Москвы опубликовали информацию о предварительных результатах голосования в домах, вошедших в список для голосования по программе реновации. Соответствующие данные размещены в пятницу на сайте столичной мэрии.

По состоянию на 2 июня доступна информация о проценте проголосовавших в каждом доме, а также по распределению голосов "за" и "против" включения того или иного дома в проект программы реновации.

Как написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" мэр Москвы Сергей Собянин, "каждый может оценить ситуацию по своему дому и прийти проголосовать "за" или "против" включения в проект программы реновации".

О голосовании

Решать, включать ли дом в программу реновации или нет, имеют право собственники жилья, включая собственников долей, и наниматели квартир по договорам социального найма. Ранее мэрия передала свои права по голосованию, а также участию в собраниях собственников жилья, нанимателям неприватизированных квартир.

Они могут высказать мнение тремя разными способами: на портале "Активный гражданин", в центрах госуслуг "Мои документы" или на общедомовом собрании собственников жилья. Решение последнего является приоритетным.

Проголосовать в "Активном гражданине" (на сайте проекта или в бесплатном мобильном приложении) будет удобно тем, кто по каким-либо причинам не может или не хочет использовать две другие площадки.

Участникам предложена, по мнению властей, максимально надежная схема верификации их голосов. Во время голосования москвичи вводят свои фамилию, имя, отчество, паспортные данные, а также уникальный номер СНИЛС, номер лицевого счета квартиры и свидетельства о регистрации о собственности. Проверка данных занимает четыре дня.

По окончании голосования его результаты публикуются в интернете. У каждого участника свой электронный код, с помощью которого можно проверить, правильно ли был учтен его голос. Участники могут менять свое мнение и голосовать несколько раз до 15 июня. В этом случае будет учтен результат более позднего голосования.

На подведение итогов может уйти порядка одной-двух недель. В результате будет сформирован предварительный список домов под снос, он может быть утвержден только после принятия федерального закона о реновации жилищного фонда столицы.

Затем будет сформирована сама программа реновации. По словам мэра Сергея Собянина, строительство новых домов может начаться в течение года после ее утверждения.