Специалистов по логистике впервые будут готовить в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 2 июня. /ТАСС/. Обучение логистике впервые будет проходить в Северном Арктическом федеральном университете в Архангельске с нового учебного года, сообщили в пресс-службе Корпорации развития региона.

"С 20 июня 2017 года Высшая школа экономики, управления и права Северного Арктического федерального университета имени М. В. Ломоносова начинает набор на новую магистерскую программу "Управление логистическими системами: производственная инфраструктура". В Архангельске такая специальность представлена впервые", - говорится в сообщении.

Как предполагается, квалифицированные кадры будут востребованы на таких предприятиях, как Северное морское пароходство, Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат, Котласский целлюлозно-бумажный комбинат, ОАО "Севералмаз", АО "ПО "Севмаш", АО "ЦС "Звездочка", ООО "Архангельский морской и торговый порт". Кроме того, в перспективе такие специалисты понадобятся в работе по проектам "Северный морской путь" и "Белкомур".

Ближайшие вузы, где можно получить данную квалификацию, находятся в Санкт-Петербурге и Москве. Потребность до 2020 года в кадрах по направлению "Управление логистическими системами" в регионе около ста человек.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе САФУ, в этом году в магистратуру по логистике на бюджетные места планируется принять 12 человек.