Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Специалистов по логистике впервые будут готовить в Архангельске

Общество
2 июня, 14:07 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 2, июня. /ТАСС

Программа "Управление логистическими системами: производственная инфраструктура" будет запущена в САФУ

Поделиться
Материал из 1 страницы
Северный федеральный университет имени М.В. Ломоносова

Северный федеральный университет имени М.В. Ломоносова

© Артем Геодакян/ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 2 июня. /ТАСС/. Обучение логистике впервые будет проходить в Северном Арктическом федеральном университете в Архангельске с нового учебного года, сообщили в пресс-службе Корпорации развития региона.

"С 20 июня 2017 года Высшая школа экономики, управления и права Северного Арктического федерального университета имени М. В. Ломоносова начинает набор на новую магистерскую программу "Управление логистическими системами: производственная инфраструктура". В Архангельске такая специальность представлена впервые", - говорится в сообщении.

Как предполагается, квалифицированные кадры будут востребованы на таких предприятиях, как Северное морское пароходство, Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат, Котласский целлюлозно-бумажный комбинат, ОАО "Севералмаз", АО "ПО "Севмаш", АО "ЦС "Звездочка", ООО "Архангельский морской и торговый порт". Кроме того, в перспективе такие специалисты понадобятся в работе по проектам "Северный морской путь" и "Белкомур".

Ближайшие вузы, где можно получить данную квалификацию, находятся в Санкт-Петербурге и Москве. Потребность до 2020 года в кадрах по направлению "Управление логистическими системами" в регионе около ста человек.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе САФУ, в этом году в магистратуру по логистике на бюджетные места планируется принять 12 человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Отдыхающие на пляже в Серебряном бору, Москва
Открытие летнего сезона в Москве: где в столице искупаться и позагорать
Лиза, Костик и Илья Дерзаевы
Мальчик, который никогда не плакал: история усыновления ребенка из интерната для инвалидов
Спасайтесь правильно: как вести себя в городе при урагане
Фото
Так выглядит сейчас река Кума у села Отказное, которое находится под угрозой подтопления
4
В селе Горькая Балка развернуты пункты временного размещения для жителей Ставрополья
14
Московский велопарад собрал рекордные 40 тысяч участников
13
В Москве состоялся Зеленый марафон "Бегущие сердца"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Четверых военных из РФ сняли с поезда на границе с Литвой
2
В ВМС США передан авианосец нового класса
3
Парламент Молдавии отказался заслушать правительство о высылке российских дипломатов
4
"Драматическое решение": мировая реакция на выход США из Парижского соглашения по климату
5
Продюсеры "Викинга" работают над историческим фильмом "Союз спасения"
6
Число погибших в перестрелке на западе Москвы увеличилось до двух человек
7
В Иркутской области обнаружены тела двух пропавших без вести мальчиков
Темы дня
Загрузка...
Реклама