Результаты ЕГЭ можно будет узнать на Едином портале госуслуг

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Министерство связи и массовых коммуникаций России сообщает о запуске сервиса, который позволяет получить предварительные результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Об этом говорится в пресс-релизе Минкомсвязи.

В ведомстве отметили, что услуга доступна всем пользователям ЕПГУ, которые имеют подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Услуга оказывается в режиме реального времени и предоставляется бесплатно.

Для получения результатов экзаменов пользователю ЕПГУ необходимо зарегистрироваться или войти на портал госуслуг и отправить заявку в электронном виде. В заявке необходимо обратить внимание на корректность данных - имени, фамилии и отчества, данных паспорта (без указания серии) и региона, или ввести код регистрации ЕГЭ. Получить можно общую информацию по всем экзаменам, а также подробную по каждому из них.