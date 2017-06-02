Охрана не пустила детей-инвалидов в кафе в Мурманске

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МУРМАНСК, 2 июня. /ТАСС/. Охранники кафе "Сумах" в центре Мурманска не пустили в заведение троих мам с детьми в инвалидных колясках, планировавших отметить там Международный день защиты детей. Следственный комитет (СК) начал проверку, сообщила в пятницу пресс-служба регионального управления СК.
"Следственными органами СК РФ по Мурманской области проводится процессуальная проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям работников, которые не пустили трех мам с детьми в инвалидных колясках в кафе", - говорится в сообщении.
Как рассказал ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган, в кафе ему сообщили, что допустивший нарушение прав детей охранник уже уволен. "Однако родители детей-инвалидов не соглашаются ограничиться извинениями администрации кафе, поскольку, по их словам, это не первый подобный случай именно в этом заведении. Самое обидное, что они шли в кафе после мероприятия в честь Дня защиты детей, чтобы продолжить праздник", - сказал омбудсмен.
Он также добавил, что предложил родителям обратиться в мировой суд для получения компенсации с кафе. "Я намерен защищать в суде интересы детей", - сказал Коган.