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Кузнецова предлагает ввести институт государственных нянь для детей до 3 лет

Общество
2 июня, 16:04 дата обновления: 2 июня, 16:13 UTC+3 УФА УФА 2, июня. /ТАСС

Взимать плату за услуги таких нянь не планируется, отметила детский омбудсмен

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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова

© Александр Щербак/ТАСС

УФА, 2 июня. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предлагает создать в России институт сертифицированных государственных нянь.

По ее словам, "сейчас порядка 320 тыс. детей нуждаются в решении этой проблемы", а более 5 млн матерей воспитывают детей в одиночку.

"Здесь с главой Башкирии (Рустэмом Хамитовым) мы проговорили вопрос и даже возможность пилотной реализации проекта по сертифицированным государственным няням, когда дошкольным образованием занимается не только система образования, но и подразумевать эту функцию в системе социальной защиты", - сообщила Кузнецова по итогам рабочей поездки в Башкирию.

По ее словам, государственные няни будут социальными работниками.

"Они будут обладать специальными знаниями и иметь сертификат, это позволит сделать помощь детям в возрасте до 3 лет более гибкой. Необязательно для этого строить детский сад, присмотр за детьми до 3 лет можно будет осуществлять более гибким форматом. Многим мамам, в том числе и после 30, когда они имеют трудовую занятость, боятся ее лишиться, это поможет подумать о рождении следующих детей. Поможет и молодым мамам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации", - пояснила она.

Кроме того, Кузнецова считает, что этот проект позволит создать новые рабочие места, особенно "в дальних районах, где точно никогда не построят детский сад, потому что это нерентабельно".

Детский омбудсмен сообщила также, что взимать плату за услуги государственных нянь с родителей не планируется. "Не придется платить, это будет государственная услуга", - полагает Кузнецова.

Единый телефон экстренной помощи семьям

Телефонный номер единой службы помощи семье в скором времени появится в России, сообщила также омбудсмен. "После встречи с президентом (России) были даны соответствующие поручения по проработке единой службы помощи семье", - сказала она. По ее словам, по номеру 117 женщины с детьми или семьи смогут обращаться за помощью в экстренных или сложных ситуациях.

"Самое главное значение этого телефона в том, что в экстренном случае женщина с ребенком, семья может попасть в ситуацию, когда вспомнить шестизначные, семизначные номера достаточно непросто. Есть региональные службы доверия, но они или мало известны, или ими неудобно пользоваться, и все они имеют ведомственную подчиненность (то есть решают проблемы в компетенции одного ведомства - прим. ТАСС) - министерство труда, министерство образования", - сказала Кузнецова.

При этом она напомнила, что в России около 20 министерств и ведомств так или иначе связаны с детской проблематикой. "Самая главная задача - аккумуляция всех видов помощи семье", - пояснила омбудсмен. По словам Кузнецовой, в ближайшее время этот проект будет опробован в качестве пилотного в одном из регионов. 

 

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Кузнецова, Анна Юрьевна
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