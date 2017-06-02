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Заморозки до минус 2 градусов ожидаются в Подмосковье и других регионах центра России

Общество
2 июня, 16:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 2 июня./ТАСС

Заморозки также ожидаются в Костромской, Ярославской, Ивановской, Владимирской, Рязанской и Калужской областях

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МОСКВА, 2 июня./ТАСС/. Росгидромет выпустил предупреждение о заморозках в ряде регионов Центральной России.

"В ночные и утренние часы 3 и 4 июня местами по территории Костромской, Ярославской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Калужской и Московской областей ожидаются заморозки в воздухе до минус 2 градусов",- говорится в сообщении метеослужбы.

По данным синоптиков, арктический воздух в Центральную Россию затягивает циклон с центром над Архангельском.

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