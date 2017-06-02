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Собянин: явка на голосовании по программе реновации будет беспрецедентно высокой

Общество
2 июня, 18:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июня. /ТАСС

В настоящий момент уровень явки превысил 45%

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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Явка на голосовании по программе реновации жилищного фонда в Москве будет беспрецедентно высокой, считает мэр столицы Сергей Собянин.

"Уровень явки уже сегодня превышает 45%, я думаю, за оставшиеся две недели он будет беспрецендентным за всю историю Москвы с точки зрения активности горожан", - сказал он в пятницу в эфире телеканала "Москва 24".

Собянин добавил, что активность при голосовании выше, чем на последних выборах мэра Москвы.

По словам мэра, есть дома, где явка на голосовании ниже 40%, а есть такие, где превышает 50-60%. Порядка 89% проголосовавших высказываются "за" включение их дома в программу реновации, сказал Собянин.

О реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв.метров.

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Однако пока в списке для голосования жителей, которое проходит с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы.

На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам Собянина, "для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд рублей в течение трех лет".

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. Бизнесу, который располагается сейчас на первых этажах в пятиэтажках, планируется предоставлять равнозначное по площади помещение в новых домах или денежную компенсацию.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении. Второе чтение запланировано на 9 июня.

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Реновация Снос хрущевок в Москве
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