Источник: Васильева уволила главу департамента аттестации научных работников

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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Глава Минобрнауки Ольга Васильева уволила директора департамента аттестации научных и научно-педагогических работников Инессу Шишканову. Об этом ТАСС сообщил источник в министерстве.
"Инесса Шишканова уволена", - сказал источник.
На данный момент на официальном сайте Минобрнауки указано, что врио директора департамента является Сергей Пахомов. "Вся информация о кадровых перестановках у нас оперативно обновляется (на сайте)", - заявили в пресс-службе министерства.