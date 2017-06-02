Источник: Васильева уволила главу департамента аттестации научных работников

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Глава Минобрнауки Ольга Васильева уволила директора департамента аттестации научных и научно-педагогических работников Инессу Шишканову. Об этом ТАСС сообщил источник в министерстве.

"Инесса Шишканова уволена", - сказал источник.

На данный момент на официальном сайте Минобрнауки указано, что врио директора департамента является Сергей Пахомов. "Вся информация о кадровых перестановках у нас оперативно обновляется (на сайте)", - заявили в пресс-службе министерства.