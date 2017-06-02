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На Кубе состоялось торжественное мероприятие, посвященное предстоящему Дню России

Общество
2 июня, 23:59 UTC+3 ГАВАНА /Корр. ТАСС, Андрей Бекренев

Вице-президент КИДН Элио Гамес отметил, что свидетельством развития отношений двух стран стало открытие в Гаванском университете кафедры русского языка Института Пушкина.

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ГАВАНА, 2 июня. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Торжественное мероприятие, посвященное предстоящему празднованию Дня России, состоялось в Гаване по инициативе Кубинского института дружбы народов (КИДН). Во встрече приняли участие представители Министерства иностранных дел, Министерства культуры, Национальной ассамблеи народной власти и ЦК Компартии Кубы, дипломаты России, Белоруссии, Азербайджана и Казахстана, а также кубинские русисты и российские граждане, постоянно проживающие на Кубе.

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3 фото
Ректор Института Пушкина Маргарита Русецкая и ректор Гаванского университета Густаво Кобрейро
© Андрей Бекренев/ТАСС

На Кубе открылась кафедра русского языка Института Пушкина

"Как говорил лидер Кубинской революции Фидель Кастро, дружба между Россией и Кубой нерушима. Нет ни одной сферы, в которой наши страны бы не сотрудничали", - заявил, выступая на церемонии, вице-президент КИДН Элио Гамес. Он отметил, что свидетельством продолжения процесса развития двусторонних связей России с Кубой стало открытие в прошлом месяце в Гаванском университете кафедры русского языка Института Пушкина.

В свою очередь посол РФ на Кубе Михаил Камынин отметил, что "Россия с успехом развивает стратегические отношения с Кубой". "Мы осуществляем масштабные проекты в области энергетики и транспорта, поддерживаем активные контакты в сфере культуры", - сказал российский дипломат. Камынин подчеркнул, что Москва всегда поддерживает Гавану на международной арене, осуждая политику торгово-экономической блокады карибской страны, которую более полувека осуществляют США, и выступая за передачу Кубе базы Гуантанамо.

"Кубинцы помнят, какой совместный путь мы прошли. Здесь очень ценят, что Россия помогла Кубинской революции встать на ноги и защитить себя. Наши отношения неконъюнктурные, они не подвержены каким-то сиюминутным изменениям и основываются на богатейшей дружбе и взаимопонимании между российским и кубинским народами", - отметил посол РФ в беседе с корр. ТАСС.

В заключение торжественной церемонии, посвященной Дню России, ученики гаванской музыкальной школы исполнили - под бурные аплодисменты зала - знаменитую песню "Куба, как прекрасна Куба".

День России - главный государственный праздник страны - отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете. Ровно через год был избран первый президент России Борис Ельцин. В декабре 1991 года СССР прекратил существование, Российская Федерация стала его правопреемницей.

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