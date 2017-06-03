МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Главный книжный фестиваль года "Красная площадь" откроется в Москве, литературный праздник продлится до 6 июня. Организаторы обещают особенную атмосферу и приготовили для гостей колоссальную программу концертов и поэтических чтений, творческих встреч с писателями.

Главная сцена фестиваля расположена напротив храма Василия Блаженного, павильоны с книгами разместились по всему периметру Красной площади. Читатели смогут купить новинки литературы со скидкой 25%, попробовать фирменное мороженое ГУМ и отдохнуть на лежаках, устроиться с книжкой на пуфиках, расставленных прямо на Красной площади.

Откроет фестиваль концерт Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" под руководством народного артиста РФ Юрия Башмета. В музыкальную программу войдут произведения Мусоргского, Берлиоза и Чайковского.

Фестиваль организован Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) при содействии Министерства культуры РФ, правительства Москвы и Российского книжного союза.

Особая атмосфера

"Для меня главное в фестивале "Красная площадь" - это атмосфера, которая существует на главной площади нашей страны, когда она заполняется книгами, издательствами, писателями и в первую очередь читателями, - отметил в беседе с ТАСС глава Роспечати Михаил Сеславинский. - Лучший образ читающего человека, который я видел в своей жизни, это человек, который полулежит на шезлонге на Красной площади перед Кремлевской стеной и читает книжку".

"Особый упор в этом году мы сделали на регионы России, - продолжил он. - Это уникальная возможность продемонстрировать, как развивается книгоиздательство в регионах".

Значение для издателей

"Для издателей фестиваль на Красной площади стал символом того, что книги помогают вернуть ее былой статус как центрального элемента культуры и образования, - заявил ТАСС президент издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков. - Фестиваль стал знаком того, что государство поддерживает российских издателей".

Новиков отметил, что количество посетителей фестиваля растет с каждым годом, а интерес к книгам высок. "Теперь необходимы подобные мероприятия в регионах, что будет важным этапом в процессе развития инфраструктуры и популяризации чтения", - добавил он.

Гости фестиваля

Как сообщили в пресс-службе Роспечати, гостями фестиваля станут писатели Евгений Водолазкин, Татьяна Устинова, Андрей Рубанов, Дарья Донцова, Эдвард Радзинский, Анастасия Орлова, Петр Алешковский и многие другие.

Помимо традиционных площадок "Художественная литература", "Главная сцена", "Детская и учебная литература", "Нон-фикшн", "Регионы России", "Электронная книга", "Антикварная и букинистическая литература", "Библиотека", "Амфитеатр", появятся новые - "Отечественная история", которая расположится прямо напротив Исторического музея, "Книжная экспозиция ведущих музеев" - на первой линии ГУМа. Свои издания на этой площадке представят лучшие музеи страны - ГМИИ имени А.С. Пушкина, Третьяковская галерея, Русский музей, музей современного искусства "Гараж", Мультимедиа Арт Музей, Московский музей современного искусства.

Пушкин и шестидесятники

В первый день фестиваля состоится вечер памяти легендарного поэта-шестидесятника Евгения Евтушенко. Его стихи прозвучат в исполнении актрисы Дарьи Белоусовой, поэта Андрея Дементьева, телеведущей Дарьи Златопольской, актрисы Ольги Дроздовой, актеров Дмитрия Певцова, Александра Збруева и Алексея Шейнина. Актрисы Чулпан Хаматова и Александра Куликова примут участие в музыкально- литературной композиции "Стихотворения чудный театр", посвященной 80-летию Беллы Ахмадулиной.

Особым образом устроители фестиваля решили отметить день рождения русского классика Александра Пушкина. В этом году 6 июня на главной сцене фестиваля впервые вручат литературную премию "Лицей" лучшим молодым писателям и поэтам страны. МХТ имени А. П. Чехова в рамках литературной постановки "Круг чтения" представит поэтический вечер "Наш Пушкин". На сцену выйдут актеры МХТ Ирина Мирошниченко и Евгений Киндинов, Авангард Леонтьев и Николай Чиндяйкин, Дмитрий Назаров и Игорь Золотовицкий, Евгения Добровольская и Анатолий Белый, Игорь Верник и Александр Семчев и другие.

Завершится фестиваль 6 июня торжественной концертной программой от театра "Геликон-опера". Прозвучат фрагменты произведений "Руслан и Людмила" Глинки, "Золотой петушок" Римского-Корсакова, "Алеко" Рахманинова, "Борис Годунов" Мусоргского. Завершат программу фрагменты из опер "Евгений Онегин" и "Пиковая дамы" Чайковского.