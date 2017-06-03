Жители Минвод поблагодарили главу МЧС за работу спасателей во время паводка

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 3 июня. /ТАСС/. Жители поселка Первомайский (Минераловодский городской округ) поблагодарили главу МЧС России Владимира Пучкова за проделанную спасателями работу в ходе ликвидации последствий паводка в Ставропольском крае.

Как передает корреспондент ТАСС, глава МЧС прибыл в Ставропольский край для оценки работ по ликвидации последствий прошедшего в крае наводнения. Сразу из аэропорта министр и оперативная группа МЧС России направилась в поселок Первомайский. Здесь Пучков пообщался с сотрудниками консультативного центра, в котором местные жители могут оставить заявки для оказания адресной помощи, оформить утерянные документы и заявки на компенсационные выплаты.

К главе МЧС России во время инспекционного объезда подошли несколько местных жителей и поблагодарили спасателей, которые помогали им откачивать воду из затопленных жилых домов. "Хотели бы вам и всем спасателям выразить огромную благодарность за помощь, которую они нам оказали. Своими силами мы бы не справились", - сказал один из местных жителей, обращаясь к министру, пригласив его осмотреть дом и придворовую территорию.

В Первомайском было подтоплено 267 домов. В настоящее время вода из них ушла. К настоящему моменту очищено от мусора и грязи четырее улицы, протяженностью 20 км, а также 149 подворий, из них 28 - за прошедшие сутки.

"По поручению правительственной комиссии вся инфраструктура населенных пунктов края должна быть восстановлена до состояния "лучше, чем до разгула стихии", - сказал министр. Он также осмотрел работы по восстановлению дорожного полотна, которые ведутся в круглосуточном режиме. Министра заверили, что работы будут выполнены в срок. "Я требую качественное выполнение дорожных работ", - сказал министр, уточнив при этом у начальника участка гарантийный срок дорожного полотна. Ему пообещали, что срок вновь укладываемого асфальта - 10 лет.

Из поселка Первомайский в общей сложности было откачено более 63 тысяч кубометров воды, убрано 400 кубометров мусора, в 320 домах восстановлено электроснабжение, в 180 домах восстановлено поврежденное газоснабжение. Аварийно- восстановительные работы продолжаются в круглосуточном режиме.