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Бельгиец выиграл в лотерею €153 млн

Общество
3 июня, 13:45 UTC+3 БРЮССЕЛЬ /Корр. ТАСС, Виктория Дубровина

Организаторы лотереи отмечают, что шанс выиграть максимальный приз составляет один к 140 миллионам

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БРЮССЕЛЬ, 3 июня. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Гражданин Бельгии выиграл в лотерею Евромиллион  €153,8 млн, что стало вторым по величине выигрышем за всю историю страны. Об этом сообщила газета Derniere Heure.

По ее информации, этот выигрыш был зафиксирован в ходе тиража 2 июня. Традиционно администрация Евромиллиона сообщает национальность счастливчика, получившего первый приз, а его имя остается в секрете, если только он сам не пожелает раскрыть свои данные. Самый крупный выигрыш в Бельгии был зафиксирован в октябре 2016 года и составил  €168 млн.

Чтобы получить джекпот Евромиллиона, необходимо угадать семь из 62 чисел. Организаторы лотереи отмечают, что шанс выиграть максимальный приз составляет один к 140 миллионам. Главный приз часто не достается никому, а неразыгранная сумма переходит на следующий тираж.

Благодаря этому правилу размер выигрыша может достигать десятков или сотен миллионов евро.

Стоимость одного лотерейного билета составляет €2,5.

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