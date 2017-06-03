Бельгиец выиграл в лотерею €153 млн

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БРЮССЕЛЬ, 3 июня. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Гражданин Бельгии выиграл в лотерею Евромиллион €153,8 млн, что стало вторым по величине выигрышем за всю историю страны. Об этом сообщила газета Derniere Heure.
По ее информации, этот выигрыш был зафиксирован в ходе тиража 2 июня. Традиционно администрация Евромиллиона сообщает национальность счастливчика, получившего первый приз, а его имя остается в секрете, если только он сам не пожелает раскрыть свои данные. Самый крупный выигрыш в Бельгии был зафиксирован в октябре 2016 года и составил €168 млн.
Чтобы получить джекпот Евромиллиона, необходимо угадать семь из 62 чисел. Организаторы лотереи отмечают, что шанс выиграть максимальный приз составляет один к 140 миллионам. Главный приз часто не достается никому, а неразыгранная сумма переходит на следующий тираж.
Благодаря этому правилу размер выигрыша может достигать десятков или сотен миллионов евро.
Стоимость одного лотерейного билета составляет €2,5.