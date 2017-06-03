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Открытие турецких курортов не повлияло на поток туристов в Крым в январе-мае

Общество
3 июня, 14:21 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова

По сообщению республиканского Министерства курортов и туризма, наибольшее количество отдыхающих с начала когда было зафиксировано на Южном берегу Крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июня. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Туристический поток в Крым, несмотря на открытие турецких курортов для россиян, за пять месяцев до начала высокого курортного сезона 2017 года сохранился практически на уровне прошлого года. В январе-мае регион посетили 807,6 тыс. отдыхающих, сообщило республиканское Министерство курортов и туризма.

"За январь-май 2017 года в Крыму отдохнуло 807,6 тыс. туристов, что на 0,3% ниже уровня за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении ведомства.

Традиционно больше всего туристов с начала года отдохнуло на Южном берегу Крыма - 56% от общего количества отдыхающих. Западное побережье Крыма приняло 16% туристов, Восточное - 12%.

"Средняя загрузка работающих средств размещения с начала года составила 28,5%, в мае - 33,2%", - уточнили в ведомстве.

В 2016 году Крым посетили порядка 5,6 млн человек, что на 1 млн превышает число туристов в 2015 году. В сезоне-2017 власти рассчитывают сохранить поток отдыхающих на уровне 2016 года, однако эксперты отрасли ожидают падение турпотока в Крым от 10 до 20% из-за открытия Турции для россиян.

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