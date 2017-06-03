Аэропорт в Кутаиси попал в список 12 самых красивых воздушных гаваней мира

ТБИЛИСИ, 3 июня. /Корр. ТАСС Эка Мехузла/. Международный аэровокзал грузинского города Кутаиси включен в список 12 самых красивых аэропортов мира по версии американского издания Curbed, специализирующегося на вопросах архитектуры и недвижимости.

"Представленные в списке аэровокзалы - это новый класс аэропортов, оставляющих в прошлом темные терминалы, отдавая предпочтение функциональному пространству, наполненному светом и вдохновением", - поясняет свой выбор издание. "Мы собрали 12 самых красивых аэропортов, работающих в настоящее время по всему миру. Эти сооружения подняли архитектуру к новым высотам", - отмечают составители рейтинга.

Кутаисский международный аэропорт, носящий имя царя-объединителя Грузии Давида IV Строителя (годы правления 1089-1125) спроектировал голландский архитектор Бен ван Беркель. По его замыслу, здание напоминает железнодорожную станцию. Авторы рейтинга обращают внимание на большие окна, которые "создают светлый интерьер с видом на Кавказские горы", и гигантскую конструкцию внутри, напоминающую золотое дерево, под которым собираются пассажиры.

В числе других включенных в рейтинг самых красивых международных аэровокзалов Curbed называет аэропорт имени Гейдара Алиева в Баку, Пулково (Санкт-Петербург), аэропорт Денвера (США), мадридский Барахас и японский Кансай, расположенный на искусственном острове в Осакском заливе.

Аэропорт Кутаиси

Международный аэропорт Кутаиси имени Давида Строителя был введен в эксплуатацию в сентябре 2012 года. Он был построен на месте старого аэровокзала Копитнари, сооруженного в 1970 году. Строительство нового аэропорта, трех взлетно-посадочных полос и других объектов инфраструктуры продолжалось более года. Проект был разработан голландским компанией UNStudio. Его отличает круговое пространство в духе традиционной грузинской архитектуры. Полупрозрачный фасад здания обладает способностью менять цвет в зависимости от времени суток и числа пассажиров в зале.

Аэропорт в Кутаиси стал вторым в Грузии, попавшим в рейтинги самых красивых воздушных аэровокзалов мира. В 2014 году аэропорт, носящий имя грузинской царицы Тамары (годы правления 1184-1209/1213), в высокогорном райцентре Местия вошел в десятку самых красивых аэровокзалов мира по версии британской вещательной корпорации Би-би-си. Аэропорт в Местии, спроектированный архитекторами немецкой компании J. Mayer H. Architects, был открыт в 2010 году. Здание, выдержанное в черно-белых тонах, состоит из двух залов и напоминает традиционные для Грузии башни - жилища местного населения. Немецкие архитекторы учли специфику края и изогнули один из залов аэропорта, объединив в своем проекте современную европейскую и традиционную архитектуру края.