Во Франции открыли памятник Бунину

ГРАС /департамент Приморские Альпы, Франция/, 3 июня. / Корр. ТАСС Дмитрий Горохов/. Памятник Ивану Бунину открыт во французском городе Грасе. Первый русский лауреат Нобелевской премии по литературе значительную часть своей жизни в эмиграции провел на юге Франции.

Вспоминая о России

Двухметровая бронзовая скульптура установлена в парке виллы Сен-Илер, где находится городская библиотека. Цветы к подножию памятника возложили руководители городского муниципалитета и департамента Приморские Альпы, посол России во Франции Александр Орлов. В исполнении детского хора консерватории Граса прозвучали гимн Франции - на французском и гимн России - на русском языке.

"Иван Бунин любил наш город, здесь он работал над романом "Жизнь Арсеньева", который стал вершиной его творчества, - отметил в своем выступлении мэр Жером Вийо. - Приморские Альпы напоминали ему столь любимый им юг России, в особенности - Крым, где он много путешествовал".

Благодарность скульптору

Глава французского муниципалитета поблагодарил автора памятника - президента Союза художников России Андрея Ковальчука. "Вы сделали нашему городу замечательный подарок", - сказал мэр.

Бунин эмигрировал во Францию и поселился в Грасе в начале 1920-х годов и провел здесь в общей сложности почти два десятилетия. В эти годы он создал "Жизнь Арсеньева", "Темные аллеи" и "Митину любовь". На виллу Бельведер - дом Бунина в Грасе - осенью 1933 года пришло известие из Стокгольма о присуждении ему Нобелевской премии. "За строгий артистический талант, с которым писатель воссоздал в литературной прозе типично русский характер", - так мотивировала Шведская академия решение отметить своей высшей наградой русского писателя. Инициатором награждения был французский лауреат Нобелевской премии Ромен Роллан.

Роман на все времена

"Эту лиловую синеву, сквозящую в ветвях и листве, я и умирая вспомню", - писал Бунин о русской природе в своем автобиографическом романе. Он писал свои произведеня на русском языке и хотел вернуться в Россию. "Пишите на том языке, с которым родились и выросли", - подчеркивал он в одном из своих писем.

По мнению литературного критика Марин де Тилли, Иван Бунин принадлежит к тем "мастерам русской литературной школы, книги которых можно бесконечно перечитывать". "Откройте вновь "Жизнь Арсеньева" и вы не будете разочарованы, - советует французский литературовед соотечественникам. - Этот завораживающий роман - великолепный урок поэзии и гуманизма".

Взаимное притяжение России и Франции

"Жизнь Арсеньева" - одна из моих любимых книг, - признался сенатор Жан-Пьер Леле, представляющий в верхней палате французского парламента департамент Приморские Альпы. - Очень жалею, что не знаю русского и должен был читать в переводе. Но это не помешало мне понять и почувствовать все обаяние этого романа, величие русской литературы".

Памятник в Грасе установлен по инициативе общественной организации Renaissance Française, вносящей большой вклад в культурное сотрудничество между двумя странами.

"Всего несколько дней отделяют нас от состоявшейся в Версале встречи президентов России и Франции, - сказал корреспонденту ТАСС посол РФ во Франции Александр Орлов. - Российско-французский диалог продолжается, и сегодняшняя церемония в Грасе стала ярким свидетельством взаимного притяжения наших народов".