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Хуснуллин: программа реновации позволит удвоить число мест парковки в Москве

Общество
3 июня, 16:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июня. /ТАСС

По словам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства, за счет сноса домов освободится больше территории

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Марат Хуснуллин

Марат Хуснуллин

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Число парковочных мест в Москве увеличится в два раза благодаря освобождению территорий за счет сноса ветхих пятиэтажек и строительства подземных паркингов в ходе реализации программы реновации, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, за счет программы реновации у столичных властей появится возможность разрядить напряженную ситуацию с парковками, которых в столице не хватает.

"Мы этого достигнем за счет того, что дома будут сноситься, освобождается больше территории. Во-вторых, улично-дорожная сеть, которая будет подводиться к домам, она будет работать днем как улично-дорожная сеть, а ночью как место для отстоя транспорта, и мы прямо взяли конкретные кварталы, которые подпадают, посчитали, и получается, что к имеющимся сегодня у нас территорий под парковки будет в два раза больше", - уточнил он.

Также, Хуснуллин отметил, что там, где это возможно - будут построены многоуровневые паркинги. "За счет программы реновации решаем одну важную проблему - это формирование дополнительных парковочных мест в районах проживания жителей", - пояснил заммэра.

По информации сайта московского паркинга (parking.mos.ru), на сегодняшний день в столице порядка 47 тыс. стоянок для автомобилей.

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