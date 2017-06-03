Житель Квебека выиграл в лотерею почти $41 млн

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ОТТАВА, 3 июня. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Житель провинции Квебек на востоке Канады выиграл в популярную национальную лотерею Lotto Max 55 млн канадских долларов ($40,7 млн). Как сообщили представители ассоциации Atlantic Lottery, которая проводит по всей стране около десятка подобных розыгрышей, имя выигравшего пока не разглашается.
В текущем розыгрыше еще восемь человек получили традиционные "утешительные призы" в размере 1 млн канадских долларов ($740 тыс.). Известно, что трое из них - жители провинции Онтарио.
Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов (на тот момент $49,5 млн) был разыгран в другой лотерее "6 из 49" в октябре 2015 года. Еще несколько раз в 2015-2017 годах в Канаде были зафиксированы джекпоты в размере $60 млн в лотерею Lotto Max. Сумма выигрышей в среднем составила $46 млн.