МЧС распространило очередное экстренное предупреждение об усилении ветра в Москве

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило очередное экстренное предупреждение об усилении ветра в столице до 18 м/с.

"По информации Росгидромета, в ближайший час и до 23:00 мск 3 июня в Москве ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 13-18 м/с", - говорится в предупреждении, поступившем в ТАСС.

В МЧС пояснили, что ветер может стать причиной нарушения электроснабжения, повреждения линий электропередачи и связи, также существует вероятность обрушения слабо укрепленных, ветхих, широкоформатных, рекламных конструкций и кровли зданий.

МЧС рекомендует населению по возможности не покидать свои дома, не находиться вблизи широкоформатных и слабо укрепленных конструкций, кровель зданий и деревьев, водителям отказаться от использования личного автотранспорта.