В Антверпене отметили 300-летие визита Петра I

АНТВЕРПЕН /Бельгия/, 3 июня. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Международный шахматный турнир и музыкальные выступления российских коллективов прошли в Антверпене в честь 300-летия визита Петра I в Бельгию. Как рассказали в посольстве России в Бельгии, праздник состоялся при непосредственном участии и поддержке администрации Антверпена и лично бургомистра города Барта Де Вевера.

Интересный эпизод и теплые отношения между странами

По словам посла РФ в Бельгии Александра Токовинина, бельгийские власти очень активно помогали в организации празднеств. "В ходе и подготовки, и проведения мероприятий у нас было неизменное чувство очень теплого и дружеского отношения со стороны бельгийских партнеров. Это вселяет надежду, что, несмотря на трудные времена, у наших народов очень большие перспективы", - сказал он журналистам.

С российским дипломатом согласилась и вице-мэр Антверпена Каролин Бастиаенс. "300 лет назад, в апреле 1717 года, Петр Великий прибыл в наш город. Его визит был коротким, всего три дня, но он не прошел незамеченным. И я очень рада, что эта особенная дата празднуется балетными выступлениями в нашем театре, лекциями и сегодня - большим шахматным турниром, музыкой и русской кухней в здании нашей ратуши. Ведь культура - это то, что мы делим, то, что собирает людей вместе. Культура - это общий язык, на котором мы все говорим друг с другом", - сказал она.

Она напомнила, что Петр I посетил антверпенский собор с веревкой в руках. "Он не мог поверить, что высота собора была больше 123 метров, и хотел самостоятельно измерить", - рассказала она.

По ее словам, "визит Петра Великого стал интересным эпизодом в отношениях между Бельгией и Россией, которые затем в XIX веке могли развиваться быстро". "Ведь Петр Великий приехал к нам не просто для того, чтобы увидеть новое место, но также для того, чтобы найти мастеров для нового города Санкт-Петербург, который он строил. И находясь здесь, он пытался восстановить заблокированные торговые отношения с Южными Нидерландами", - отметила она.

Шахматный турнир и концерты

Праздничный день прошел в историческом здании ратуши Антверпена, что уже придало мероприятию особый статус. Как рассказал посол РФ в Бельгии, организаторы попытались сделать программу торжества разнообразной. Так, перед зрителями выступили музыкальные коллективы из России, среди которых Государственный ансамбль песни и танца "Барыня" из Санкт-Петербурга, Народный ансамбль песни и танца Бурятии "Алтан Булаг", молодежный осетинский Фольклорный ансамбль "Кона" из Владикавказа.

Кроме того, в городской ратуше все желающие могли попробовать традиционную русскую кухню, а также водку. Здесь же была организована выставка "Русские самовары".

В рамках праздника прошел и международный шахматный турнир с сеансом одновременной игры, который организовал сам Анатолий Карпов - многократный чемпион мира по шахматам. "Этот шахматный сеанс - мой подарок депутатам и детям Фландрии. Я знаю, что шахматы достаточно популярны в Бельгии, как и в Санкт-Петербурге", - сказал он, отметив, что Антверпен и Петербург являются городами-побратимами.

Памятный визит

Во время своей поездки в Европу в 1717 году Петр I по дороге с официальным визитом в Париж посетил Бельгию. Первым городом, куда он прибыл, был Антверпен. Затем он побывал в Брюсселе, Льеже и Спа, где обучался ремеслам.

При этом Петр I был встречен в Бельгии с полагающимися ему достойными почестями на самом высоком уровне. Так, благодаря Петру Великому победа в Северной войне принесла России роль признанной великой державы. Под руководством Петра I Россия воевала против турок и являлась союзником Габсбургов, в состав земель которых тогда входила Бельгия. Кроме того, Петр I имел родственные отношения с императором Карлом VI Габсбургом.

В настоящее время в Бельгии есть два памятника Петру Великому. Один - в Антверпене, другой - в центре Брюсселя напротив Королевского дворца. Через две недели в Льеже запланировано открытие еще одного монумента, посвященного 300-летию визита русского царя в Бельгию.