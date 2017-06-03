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После решения США выйти из Парижского договора папа Франциск призвал к защите природы

Общество
3 июня, 22:05 UTC+3 ВАТИКАН /Корр. ТАСС, Алексей Букалов

Понтифик посвятил свои встречи с молодежью неотложным проблемам сохранения природы на планете

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ВАТИКАН, 3 июня. /Корр. ТАСС Алексей Букалов/. После официального отказа американского президента Дональда Трампа от участия США в Парижском договоре по климату, папа римский Франциск посвятил свои встречи с молодежью в Риме неотложным проблемам сохранения природы на планете. Об этом сообщило агентство ANSA.

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По мнению обозревателей, выступления Франциска перед двумя молодежными аудиториями полностью опровергли ощущение некоего примирения с американским лидером, сложившееся в ходе официального визита Трампа с супругой в Ватикан 24 мая. На железнодорожный вокзал, расположенный на территории Ватикана, 3 июня прибыл специальный поезд "Красная стрела 1000", который привез 400 детей в возрасте от шести до 12 лет из центральных областей Италии, больше всего пострадавших от недавнего землетрясения. Дети участвуют в акции под названием "Маленькие путешественники, великие послы, хранители Земли".

После экскурсии по Ватиканским садам юные пассажиры "Детского поезда" встретились в аудиториуме Павла VI с понтификом. Эта акция связана с публикацией книги "Мы на этой пляшущей земле". Как отмечает служба печати Святого престола, в апостольской столице в субботу также собрались десятки тысяч участников торжеств по случаю полувекового юбилея международного религиозного движения "Католическое харизматическое обновление". Оно было создано в феврале 1967 года в американском Питтсбурге по инициативе группы университетских студентов.

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