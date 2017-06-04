Православные верующие во всем мире отмечают Троицу

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МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. День Святой Троицы - один из главных христианских праздников - наступает для миллионов православных верующих во всем мире. Предстоятель Русской православной церкви патриарх Московский и всея Руси Кирилл по традиции возглавит богослужение в Троице-Сергиевой лавре в Сергиевом Посаде.
Праздник, прославляющий Бога в трех его ипостасях - Отца, Сына и Святого Духа - установлен в память о сошествии Святого Духа на апостолов, которое произошло на 50-й день после воскресения Иисуса Христа. Поэтому этот день еще называют Пятидесятницей, а также днем рождения Церкви Христовой.
Согласно учению Церкви, Святой Дух послан Богом на землю для просвещения человеческих душ. Его проявления - сердечная радость, душевный покой, высшие достижения творчества, которые принято называть одухотворенными или вдохновенными.
К празднику Святой Троицы готовились заранее. За день или два до праздника начинали генеральную уборку в доме и во дворе. Освобождались от неиспользуемых вещей, особенно от тех, которые могут напомнить неприятные моменты в жизни.
Люди, у которых есть свой сад или огород, стараются очистить их от сорняков. Они вырывают с корнями сорные растения и втыкают их верхушкой в землю, тогда считается, что эти сорняки больше не будут засорять их земельные участки.
На Троицу принято украшать храмы свежей зеленью, символизирующей обновление души, чаще всего это молодые березовые ветви и живые цветы, а на сельских приходах пол иногда выстилают душистыми травами.
В деревнях ближе к вечеру начиналось настоящее гуляние, устраивали хороводы, пели песни, танцевали, проводили ритуальные обряды.
Хорошей приметой на Троицу было сватанье. Считалось, если на Троицу посватаются, а на Покров поженятся, значит, жизнь у этих супругов будет долгой, счастливой, в любви и согласии.
Цветы и лечебные травы, собранные в такой день, считаются целебными и способны вылечить любой недуг, а собранная роса обладает особенной силой, которая способна исцелить и придать сил.
Считается, что дождь на Троицу - к урожаю, грибам, теплой погоде. Плохая примета, если в этот день жарко: значит все лето будет засушливым. Согласно приметам, после Троицы погода стабилизируется и наступают теплые, солнечные дни.