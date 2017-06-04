МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования народу Великобритании в связи с терактом в Лондоне. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Владимир Путин глубоко соболезнует британцам и осуждает террористический акт, совершенный часами ранее в Лондоне", - сказал Песков.

Глава российского государства уже направил телеграмму соболезнования премьер-министру Великобритании Терезе Мэй. "Это преступление потрясает своей жестокостью и цинизмом", - говорится в послании.

Путин выразил уверенность, что общим ответом на произошедшее должно стать наращивание совместных усилий в борьбе с силами террора по всему миру.

Президент РФ передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Минувшей ночью трое мужчин совершили на автомобиле наезд на пешеходов в британской столице, в районе Лондонского моста. Затем они доехали до рынка Боро-маркет, где вышли из машины и, вооружившись ножами, стали нападать на прохожих.

По последним данным, в результате терактов семь человек погибли, 48 пострадали. Нападавшие были ликвидированы полицией.