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МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования народу Великобритании в связи с терактом в Лондоне. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Владимир Путин глубоко соболезнует британцам и осуждает террористический акт, совершенный часами ранее в Лондоне", - сказал Песков.
Глава российского государства уже направил телеграмму соболезнования премьер-министру Великобритании Терезе Мэй. "Это преступление потрясает своей жестокостью и цинизмом", - говорится в послании.
Путин выразил уверенность, что общим ответом на произошедшее должно стать наращивание совместных усилий в борьбе с силами террора по всему миру.
Президент РФ передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Минувшей ночью трое мужчин совершили на автомобиле наезд на пешеходов в британской столице, в районе Лондонского моста. Затем они доехали до рынка Боро-маркет, где вышли из машины и, вооружившись ножами, стали нападать на прохожих.
По последним данным, в результате терактов семь человек погибли, 48 пострадали. Нападавшие были ликвидированы полицией.