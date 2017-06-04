МЧС подготовило проект распоряжения правительства РФ об оказании помощи Ставрополью

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МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. МЧС России подготовило проект распоряжения правительства РФ о выделении из резервного фонда средств пострадавшему от паводка Ставропольскому краю. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС, документ внесен в правительство.
"МЧС подготовило и внесло в правительство проект распоряжения о выделении Ставропольскому краю бюджетных ассигнований из резервного фонда правительства РФ на оказание гражданам единовременной материальной помощи и финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что пострадавшим от паводка из федерального бюджета будет выплачена материальная помощь в размере 10 тыс. рублей, компенсация за частично утраченное имущество в размере 50 тыс. рублей, за полностью утраченное имущество - 100 тыс. рублей.
В настоящее время пострадавшим от паводка также выплачивается материальная помощь и компенсации из краевого бюджета.
От паводка, вызванного рекордными за последние 50 лет дождями, в Ставропольском крае пострадали 28 населенных пунктов, в общей сложности были затоплены свыше 2 тыс. жилых домов, в которых проживают более 6,6 тыс. человек.
"По данным утро 4 июня, в трех населенных пунктах остаются подтопленными 277 жилых домов, в которых проживают 879 человек. За сутки от воды освободились 30 жилых домов и 46 придомовых территорий", - сообщили в МЧС. Отселены 88 человек, в том числе 28 детей, все они находятся в пунктах временного размещения. В пострадавших от паводка населенных пунктах ведутся полномасштабные аварийно-восстановительные работы.