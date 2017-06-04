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В Москве в понедельник может выпасть почти 20% месячной нормы осадков

Общество
4 июня, 12:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 4 июня./ТАСС

Температура воздуха днем составит 14 - 16 градусов

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 4 июня./ТАСС/. Понедельник в Москве станет самым холодным и дождливым на предстоящей неделе. Как сообщили в Росгидромете, может выпасть до 20% месячной нормы осадков.

"В понедельник, 5 июня, по предварительным расчетам, ожидается 13 мм осадков, что составляет более 17% июньской нормы, которая равна 75 мм",- отметил представитель метеослужбы, добавив, что вероятность осадков - более 80%.

Понедельник вновь будет ветреным и прохладным. Прогнозируется ветер южной четверти с порывами до 17 м/с.

Температура днем составит 14 - 16 градусов. Начиная со вторника, воздух начнет прогреваться все больше и больше. К четвергу столбики термометров покажут 25 градусов выше нуля. Ветер утихнет, но дожди, хотя и небольшие, будут продолжаться.

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