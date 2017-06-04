"Артек" присоединился к Всероссийскому экомарафону "360 минут"

ПОСЕЛОК ГУРЗУФ, Крым. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Международный детский центр "Артек" присоединился к Всероссийскому экологическому волонтерскому марафону "360 минут". Старт марафону в воскресенье дал министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, передает ТАСС.

"То, что вы сегодня изучаете и будете потом применять - это возможность быть уверенными, что придет поколение, которое сохранит природу России", - сказал Донской на церемонии открытия. Министр отметил, что 360 минут - это не очень много, но за это время можно, к примеру, посадить дерево, и мир уже станет лучше.

"Артеку" передали семена кремлевских елей, задача ребят - научиться выращивать из них саженцы, которые потом отправятся во все регионы России. Кроме того, юные экологи сегодня проводят чистку лесной и парковой территории своего центра от плюща, который мешает нормальному росту деревьев. В программе марафона - викторины, конкурсы и другие мероприятия, кроме того, федеральный министр ответит на вопросы артековцев, касающиеся экологических проблем.

Всероссийский экологический волонтерский экомарафон "360 минут" - серия летних экологических мероприятий с масштабной ключевой акцией в начале сентября, которую En+ Group - российская группа энергетических и горнорудных компаний - организует седьмой год подряд. В 2017 году марафон включен в официальный список мероприятий Минприроды России, проводимых в рамках Года экологии и 100-летия Заповедной системы России. С марта по октябрь пройдут десятки экологических акций на побережье озера Байкал, в Архангельской области, Красноярском, Приморском, Краснодарском, Забайкальском краях и в Республике Хакасия.

В 2016 году в акциях экомарафона приняли участие 16 тыс. человек, которые собрали 30 тыс. мешков мусора, извлекли из Байкала 2 км брошенных браконьерами рыболовецких сетей, восстановили километры экологических троп.

Экомарафон в "Артеке" проходит в рамках экологической смены, которая в этом году проводится во второй раз.