Глава НИИ скорой помощи им. Склифосовского покидает свой пост

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Академик Могели Хубутия заявил об уходе с должности директора НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Он продолжит работу в учреждении в качестве хирурга, сообщается на сайте радиостанции "Эхо Москвы".

"Не уволили, а я ушел президентом и оставил место молодому своему заместителю. У меня будет там мое любимое дело - хирургия, которым я буду заниматься, но я не буду заниматься уже административными вопросами, этим должны заниматься молодые", - цитирует "Эхо Москвы" слова Хубутии.

Академик отметил, что решение было принято ночью "каким-то другим человеком, а потом я в принципе с этим согласился". По его словам, он готовился покинуть пост директора и продолжить работу в хирургическом отделе еще в прошлом году.

Могели Хубутия возглавлял НИИ скорой помощи им. Склифосовского с 2006 года.