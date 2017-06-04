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Несколько заповедников Крыма перейдут в федеральную собственность в 2017 году

Общество
4 июня, 15:22 UTC+3 ПОСЕЛОК ГУРЗУФ /Корр. ТАСС, Андрей Мединский

Речь идет о передаче в федеральную собственность Ялтинского, Казантипского и Опукского заповедников, а также морских заказников "Каркинитский" и "Малое филлофорное поле"

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ПОСЕЛОК ГУРЗУФ, Крым. 4 июня. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Несколько крымских заповедников и природных заказников будут переданы в федеральную собственность в этом году. Об этом в Международном детском центре "Артек" журналистам сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

"Мы планируем это сделать (утвердить решение правительства о передаче федеральную собственность заповедников и заказников - прим. ТАСС) в этом году, у нас есть поручение и мы должны это сделать", - сказал Донской, не назвав конкретной даты. Речь идет о передаче в федеральную собственность Ялтинского, Казантипского и Опукского заповедников, а также морских заказников "Каркинитский" и "Малое филлофорное поле".

В интервью, размещенном на официальном сайте Минприроды РФ, в сентябре прошлого года Донской сообщил, что министерство совместно с другими федеральными органами власти и Советом Министров Крыма выполняет поручение правительства РФ о передаче ряда крымских заповедных территорий в федеральную собственность, что должно обеспечить большее внимание к ним, в том числе и за счет финансирования из федерального бюджета. Речь шла о Крымском природном заповеднике с филиалом "Лебяжьи острова", Ялтинском горно-лесном, Карадагском, Казантипском и Опукском заповедниках, и о заказниках "Каркинитский" и "Малое филлофорное поле".

В декабре 2016 года сообщалось, что Крымский природный заповедник передан в ведение Управления делами президента РФ.

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