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Источник: проверки не выявляли серьезных нарушений в НИИ им. Склифосовского

Общество
4 июня, 15:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июня. /ТАСС

Ранее в СМИ появилась информация, что проведенные Росздравнадзором проверки якобы выявили в НИИ серьезные нарушения прав пациентов

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МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Проверки, проведенные в НИИ им. Склифосовского, никаких серьезных нарушений не выявили, сообщил ТАСС источник в органах здравоохранения.

"В 2015 - 2017 годах в НИИ им. Склифосовского был проведен ряд проверок, по результатам которых выявлялись нарушения. Однако никаких значительных нарушений не было, тем более, требующих реагирования правоохранительных органов", - сказал источник.

По результатам проверок медучреждению выдавались предписания на устранение нарушений.

Ранее в пресс-службе столичного департамента здравоохранения ТАСС сообщили, что экс-директор НИИ им. Склифосовского Могели Хубутия назначен президентом НИИ. Исполняющим обязанности директора института назначен бывший заместитель Хубутии Сергей Петриков.

Ранее в СМИ появилась информация, что проведенные Росздравнадзором проверки якобы выявили серьезные нарушения прав пациентов в НИИ им. Склифосовского.

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