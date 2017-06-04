Источник: проверки не выявляли серьезных нарушений в НИИ им. Склифосовского

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Проверки, проведенные в НИИ им. Склифосовского, никаких серьезных нарушений не выявили, сообщил ТАСС источник в органах здравоохранения.

"В 2015 - 2017 годах в НИИ им. Склифосовского был проведен ряд проверок, по результатам которых выявлялись нарушения. Однако никаких значительных нарушений не было, тем более, требующих реагирования правоохранительных органов", - сказал источник.

По результатам проверок медучреждению выдавались предписания на устранение нарушений.

Ранее в пресс-службе столичного департамента здравоохранения ТАСС сообщили, что экс-директор НИИ им. Склифосовского Могели Хубутия назначен президентом НИИ. Исполняющим обязанности директора института назначен бывший заместитель Хубутии Сергей Петриков.

Ранее в СМИ появилась информация, что проведенные Росздравнадзором проверки якобы выявили серьезные нарушения прав пациентов в НИИ им. Склифосовского.