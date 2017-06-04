В России смертность от туберкулеза снизилась на 16% с начала года

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Смертность от туберкулеза в России снизилась на 16% за четыре месяца 2017 года. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова со ссылкой на данные Росстата.

"Наблюдается значительное снижение смертности от туберкулеза - почти на 16% с начала года. Смертность от болезней органов дыхания снизилась на 9,5%, от новообразований - на 3,7%", - приводит официальный представитель Минздрава РФ Олег Салагай слова министра.

Кроме того, снизилась смертность "от болезней системы кровообращения - на 3%, от болезней системы пищеварения - на 4,6%, от внешних причин - на 10%".

"Одновременно с этим, младенческая смертность снизилась до 5,2 случаев на 1000 родившихся живыми, что для нашей страны является очередным историческим минимумом", - сказала Скворцова.