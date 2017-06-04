МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Завершившийся май в Москве стал самым холодным в XXI веке. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

"В Москве май стал самым холодным в XXI веке, его температура (10,9 градуса) ниже нормы на 2,2 градуса", - отметил представитель метеослужбы. Осадков в мае выпало 84 мм или 164% от месячной нормы. В целом весна в Москве по температуре близка к норме, за счет теплого марта немного ее превышает.

По количеству осадков весна в 2017 году в Москве самая влажная, все три весенних месяца принесли избыток осадков. В целом по России средняя температура воздуха в указанный период находилась на верхней строчке самых высоких значений. Первенство она делит с весной 2014 года.

Экстремально теплый март в этом году сменился на европейской территории на прохладный апрель, а затем и на холодный май, тогда как за Уралом вся весна была очень теплой, аномалии средней температуры за весенний период года достигли здесь 4-6 градусов.

На севере Дальнего Востока прошедшая весна - самая теплая в метеорологической летописи региона, а на юге и в Сибири она входит в первую тройку самых теплых.

Аномально теплой была прошедшая весна на севере Китая, на Среднем Востоке, в Западной Европе и на северо-западе Африки, а также на юго-западе США и севере Мексики. Здесь аномалии среднесезонной температуры превысили нормы на 2 градуса и более. Средняя температура Северного полушария за весну 2017 года уступает только аналогичному значению прошлого года.