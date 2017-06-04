Благоустройство центральных улиц Москвы завершится к осени 2017 года

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Масштабные работы по благоустройству центра Москвы в рамках программы "Моя улица", связанные с ограничением движения, закончатся к осени 2017 года. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в эфире телеканала НТВ.

"В этом году мы завершим все основные работы в историческом центре. Будет закончено Кремлевское кольцо, Бульварное кольцо, Садовое кольцо, Тверская. Останутся локальные работы, которые кардинальным образом на движение влиять не будут. Причем эти работы будут закончены уже к этой осени", - сказал он.

"Моя улица" - крупнейший проект благоустройства в современной истории Москвы. С 2015 года проведена реконструкция более ста улиц. В этом году по программе будет благоустроено 89 городских территорий - улиц, площадей, набережных и других общественных пространств.