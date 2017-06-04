В Международном детском лагере "Артек" откроют Центр экологического образования

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ПОСЕЛОК ГУРЗУФ /Крым/, 4 июня. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Центр экологического образования будет открыт в Международном детском лагере "Артек" к началу учебного года. Об этом в воскресенье журналистам в "Артеке" сообщили министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской и директор "Артека" Алексей Каспржак.
"Мы запланировали сделать в "Артеке" центр экологического образования, чтобы у нас это было не только в Год экологии, а на постоянной основе, в режиме, когда отсюда выйдет много экологически ориентированных граждан нашей страны", - сказал Донской. Директор "Артека" пояснил ТАСС, что этот образовательный центр будет открыт к началу этого учебного года.
Он добавил, что центр создается при партнерском участии МГУ им. М. В. Ломоносова и Никитского ботанического сада. "У нас очень сильная группа, думаю, все получится. Мы хотим сделать так, чтобы с помощью разных системных образовательных модулей перестроить учебные программы так, чтобы они заинтересовывали", - пояснил директор "Артека".
Также Каспржак сообщил, что в "Артеке" окончено строительство собственных очистных сооружений. В свою очередь глава Минприроды Донской отметил, что появление в лагере очистных сооружений сделало "Артек", где одновременно находятся тысячи детей и собираются отходы, "экологически ориентированным в отношении Черного моря".
Сейчас в "Артеке" уже во второй раз проводится экологическая смена. Посещение федерального профильного министра приурочен ко Всемирному дню окружающей среды, который отмечается 5 июня. Ранее сообщалось, что сегодня артековцы присоединились к Всероссийскому экологическому волонтерскому марафону "360 минут".
"Артек" был открыт 16 июня 1925 года как детский палаточный лагерь-санаторий Общества Красного Креста РСФСР. После воссоединения Крыма с Россией весной 2014 года детский центр был переведен на баланс Республики Крым, а затем стал федеральной собственностью. Сейчас "Артек" - это комплекс из девяти детских лагерей (более 300 зданий и сооружений). Международный детский центр занимает 208 га, из которых 102 га - парки, береговая линия протянулась на 7 км.