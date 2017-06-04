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Более 100 тысяч человек посетили фестиваль "Красная площадь"

Общество
4 июня, 23:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июня. /ТАСС

Гостями литературного праздника стали писатели Евгений Водолазкин, Татьяна Устинова, Дарья Донцова, Эдвард Радзинский, Анастасия Орлова

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МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Более 100 тысяч человек посетили главный книжный фестиваль года "Красная площадь". Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Роспечати.

"За первые два дня работы, 3 и 4 июня, фестиваль посетили более 100 тыс. человек", - сказали в пресс-службе.

Гостями литературного праздника стали писатели Евгений Водолазкин, Татьяна Устинова, Дарья Донцова, Эдвард Радзинский, Анастасия Орлова, лекцию по истории прочитал министр культуры РФ Владимир Мединский.

Помимо традиционных площадок - "Художественная литература", "Главная сцена", "Детская и учебная литература", "Нон-фикшн", "Регионы России", "Электронная книга", "Антикварная и букинистическая литература", "Библиотека", "Амфитеатр" - в этом году появились новые: "Отечественная история", которая располагается прямо напротив Исторического музея, а также "Книжная экспозиция ведущих музеев" на первой линии ГУМа.

Вниманию гостей предлагаются книжные новинки, спецпоказы кино, творческие встречи с писателями, поэтические чтения и концерты.

Красная площадь в эти дни вместила продукцию 400 издательств, запланированы более 500 мероприятий. Фестиваль продлится до 6 июня.

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