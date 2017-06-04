Более 100 тысяч человек посетили фестиваль "Красная площадь"

Сборная России проведет последний матч перед оглашением состава на Кубок конфедерацийСпорт 5 июня, 0:07
Следователи установили личности жертв массового убийства в Тверской областиПроисшествия 4 июня, 23:31
Два гола Азмуна принесли сборной Ирана победу над командой Черногории в товарищеском матчеСпорт 4 июня, 23:28
Российские волейболистки победили сборную Хорватии в матче отбора на чемпионат мираСпорт 4 июня, 23:04
Кущенко: судьи идеально отработали матч Единой лиги ВТБ "Зенит" - "Химки"Спорт 4 июня, 22:53
Швед: "Химки" способны обыграть ЦСКА в финале Единой лиги ВТБСпорт 4 июня, 22:38
Футболист Кристиан Нобоа подписал контракт с "Зенитом"Спорт 4 июня, 22:14
Российские волейболисты проиграли сборной Болгарии в матче Мировой лигиСпорт 4 июня, 21:40
Бранденбургские ворота подсветят в цвета британского флага в знак солидарностиМеждународная панорама 4 июня, 21:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Более 100 тысяч человек посетили главный книжный фестиваль года "Красная площадь". Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Роспечати.
"За первые два дня работы, 3 и 4 июня, фестиваль посетили более 100 тыс. человек", - сказали в пресс-службе.
Гостями литературного праздника стали писатели Евгений Водолазкин, Татьяна Устинова, Дарья Донцова, Эдвард Радзинский, Анастасия Орлова, лекцию по истории прочитал министр культуры РФ Владимир Мединский.
Помимо традиционных площадок - "Художественная литература", "Главная сцена", "Детская и учебная литература", "Нон-фикшн", "Регионы России", "Электронная книга", "Антикварная и букинистическая литература", "Библиотека", "Амфитеатр" - в этом году появились новые: "Отечественная история", которая располагается прямо напротив Исторического музея, а также "Книжная экспозиция ведущих музеев" на первой линии ГУМа.
Вниманию гостей предлагаются книжные новинки, спецпоказы кино, творческие встречи с писателями, поэтические чтения и концерты.
Красная площадь в эти дни вместила продукцию 400 издательств, запланированы более 500 мероприятий. Фестиваль продлится до 6 июня.