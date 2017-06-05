В России сдают ЕГЭ по обществознанию

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Обществознание, самый массовый ЕГЭ по выбору, сдают 5 июня выпускники российских школ. Экзамен пройдет во всех субъектах РФ, будет задействовано более 4 тыс. пунктов проведения экзаменов. Ход ЕГЭ в регионах будут контролировать общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора.

"Заявления на участие в ЕГЭ по обществознанию подали около 358 тыс. человек. Это самый массовый экзамен по выбору, на который записались более половины участников ЕГЭ этого года", - сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Экзаменационная работа по обществознанию состоит из двух частей, включающих 29 заданий. На их выполнение отводится почти четыре часа. Чтобы сдать ЕГЭ, нужно набрать минимум 42 балла. Результаты экзамена станут известны не позднее 22 июня.

29 мая в России стартовал основный этап ЕГЭ-2017, он продлится до 1 июля. В экзаменах планируют принять участие около 703 тыс. человек, из них около 617 тыс. человек - выпускники текущего года. Экзамены пройдут во всех субъектах РФ, а также в 52 странах.

В ходе первых экзаменов, по географии и информатике, портал онлайн-наблюдения за ЕГЭ подвергся хакерским атакам, все они были отбиты.

ЕГЭ по базовой и профильной математике, которые состоялись 31 мая и 2 июня, прошли в штатном режиме.

Досрочная волна ЕГЭ-2017 проходила с 23 марта по 14 апреля. В ней приняли участие 44 тыс. человек. Досрочные экзамены прошли без сбоев.