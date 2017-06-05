Проблемы трудовых отношений рассмотрит в Женеве форум Международной организации труда

ЖЕНЕВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Представители правительств, профсоюзов и предприниматели из 187 стран соберутся 5 июня в Женеве на 106-ю сессию Международной конференции труда. Участники этого ежегодного форума, являющегося высшим органом Международной организации труда (МОТ), рассмотрят такие темы, как трудовая миграция, влияние мер по борьбе с изменением климата на занятость, обеспечение равенства женщин и мужчин на рабочих местах.

Доклад "Труд в изменяющихся условиях: Зеленая инициатива", который представит в понедельник на сессии генеральный директор МОТ Гай Райдер, посвящен последствиям изменения климата для сферы труда. В МОТ ожидают, в частности, масштабной ликвидации рабочих мест на производствах, чрезмерно загрязняющих окружающую среду, а также в энергоемких и материалоемких секторах. Одновременно значительному числу работников в мире придется адаптироваться к требованиям "зеленой экономики". Предполагается, что пленарная дискуссия в Женеве по данному вопросу должна увенчаться выработкой рекомендаций об "обеспечении справедливого перехода" к новым экономическим условиям.

На конференции, которая продлится до 16 июня, будет также обсуждаться проблема защиты детей от эксплуатации в условиях конфликтов и природных катастроф: эта дискуссия приурочена к отмечаемому 12 июня Всемирному дню борьбы с детским трудом. Заседание "сегмента высокого уровня" намечено на 15 июня. В нынешнем году представители правительств, руководители профсоюзов и предпринимательских объединений обсудят тему "Женщины в мире труда". Кроме того, на форуме предполагается принять решение о внесении изменений в Рекомендацию 71 МОТ, посвященную урегулированию вопросов занятости в период перехода от войны к миру, а также отменить шесть конвенций МОТ, утративших актуальность.

От России в сессии примут участие заместитель главы Минтруда Людмила Ельцова, постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Алексей Бородавкин, председатель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

МОТ - специализированное учреждение системы ООН, которое ставит целью продвижение принципов социальной справедливости, международно признанных прав человека и прав в сфере труда.