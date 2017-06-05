Лучшие издательские проекты и книги назовут на Красной площади

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Ассоциация книгоиздателей России (АСКИ) 5 июня в рамках фестиваля "Красная площадь" объявит имена лауреатов ежегодного общероссийского конкурса "Лучшие книги года".

Активное участие в работе жюри конкурса приняли специалисты филиала ТАСС - Российской книжной палаты, выступив в качестве экспертов и кураторов ряда направлений смотра.

Конкурс проводится в двадцать шестой раз. "Его особенностью является не только число, но и широкий географический охват участников, на конкурс представлены порядка 150 издательств практически из всех регионов России", - сообщили ТАСС в АСКИ. По данным ассоциации, конкурс предоставляет уникальную возможность познакомиться с работой республиканских издательств.

Церемония награждения пройдет в демонстрационном зале ГУМа.

С 3 по 6 июня в Москве идет книжный фестиваль "Красная площадь". Читатели могут встретиться с любимыми российскими писателями, посетить творческие концерты, получить скидки 25% на книжную продукцию.

В эти дни Красную площадь заполнили 400 издательств, программа предусматривает проведение более 500 мероприятий.