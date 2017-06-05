"Известия": сиротам с инвалидностью могут позволить оставаться в детдоме до 23 лет

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Минтруд, Минобрнауки и Минздрав разработают предложения, которые позволят сиротам с тяжелыми и множественными нарушениями развития оставаться в детских домах-интернатах (ДДИ) не до совершеннолетия, а до 23 лет. Об этом со ссылкой на члена Совета по попечительству в социальной сфере при правительстве РФ Елену Клочко пишет газета "Известия".

"В ПНИ (психоневрологические интернаты - прим. ТАСС), куда попадают дети из детских интернатов, нет привычного окружения. <...> Например, как кормить человека, который сам не глотает? В ДДИ около ребенка были люди, которые умели это делать и знали его привычки. Найдутся ли в ПНИ специалисты, которые могут себе позволить уделить ему больше времени?", - приводит газета слова Клочко.

"Статистика не ведется, но со слов коллег, работающих с этой категорией, могу точно сказать, что часть выпускников ДДИ испытывают при переводе такой стресс, что умирают в течение полугода-года. Они не могут адаптироваться к новым условиям. Это дети с тяжелыми нарушениями, им не обойтись без сопровождения", - добавила она.

По данным газеты, о результатах работы над соответствующим поручением вице-премьера РФ Ольги Голодец ответственные министерства должны доложить до 1 января 2018 года. Сообщается, что в перспективе детей с тяжелыми нарушениями планируется вообще не отправлять во взрослые интернаты, а в качестве альтернативы пожизненному проживанию в детдомах рассматривается организация сопровождаемого проживания.