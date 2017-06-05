Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экипажу задержанного в Приморье российского судна выплатили часть долга по зарплате

Общество
5 июня, 5:47 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Наталья Никулина

Экипаж получил задержанную зарплату за март и апрель. Ожидается, что долг за май будет погашен в течение недели

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 5 июня. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Судовладелец выплатил экипажу российского судна "Горнозаводск", который ранее заявлял о долге по зарплате более 3 млн руб., зарплату за два месяца. Власти порта Находка наложили на теплоход арест до тех пор, пока не будут выполнены все требования экипажа, сообщил корр. ТАСС председатель Дальневосточной региональной организации "Российский профсоюз моряков" (ДВО РПСМ) Николай Суханов.

"После обращения в Российский профсоюз моряков и в администрацию морского порта Находка капитан порта направил инспектора портового контроля на судно для выяснения обстановки. Претензии экипажа подтвердились, судно было задержано портовыми властями до выполнения всех требований экипажа. Судовладелец принял экстренные меры для исправления ситуации и вышел на связь с Российским профсоюзом моряков, пообещав в ближайшее время погасить задолженность и улучшить условия труда моряков. И вот сегодня мы получили известие о том, что моряки получили зарплату за два месяца", - сообщил Суханов, не уточнив суммы выплаты.

Экипаж получил задержанную зарплату за март и апрель. Ожидается, что долг за май будет погашен в течение недели. Судно останется в порту до тех пор, пока долг не будет выплачен полностью.

Ранее ТАСС сообщал, что члены экипажа теплохода "Горнозаводск", стоящего в порту Подъяпольск в Приморье, обратились в Дальневосточную региональную организацию "Российский профсоюз моряков" (ДВО РПСМ) с жалобой на долг по зарплате примерно за три месяца, который превышает 3 млн руб. В подписанном 11 моряками письме в адрес ДВО РПСМ, которое имеется в распоряжении ТАСС, отмечалось, что помимо проблем с выплатой зарплаты некорректно выполняются заявки по снабжению.

"Горнозаводск" работает под российским флагом, судовладелец - компания "МВ-Лайн" (Владивосток). ТАСС пока не располагает комментарием компании-судовладельца.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Отдыхающие на пляже в Серебряном бору, Москва
Открытие летнего сезона в Москве: где в столице искупаться и позагорать
Лиза, Костик и Илья Дерзаевы
Мальчик, который никогда не плакал: история усыновления ребенка из интерната для инвалидов
Спасайтесь правильно: как вести себя в городе при урагане
Фото
5
Тысячи аргентинцев вышли в Буэнос-Айресе на марш против насилия в отношении женщин
Так выглядит сейчас река Кума у села Отказное, которое находится под угрозой подтопления
4
В селе Горькая Балка развернуты пункты временного размещения для жителей Ставрополья
14
Московский велопарад собрал рекордные 40 тысяч участников
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ разрывают дипотношения с Катаром
2
Путин в шутку предрек американской журналистке арест в США за контакты с ним
3
Группировка ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне
4
Сечин считает целью санкций обострение социально-экономической ситуации в России
5
Путин посоветовал США менять свою избирательную систему, а в дела других не вмешиваться
6
СМИ: давка в Турине во время финала ЛЧ возникла в результате розыгрыша подростков
7
Путин признал, что ситуация с бедностью в РФ стала хуже, но уверен, что она выправится
Темы дня
Загрузка...
Реклама