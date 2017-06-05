Экипажу задержанного в Приморье российского судна выплатили часть долга по зарплате

ВЛАДИВОСТОК, 5 июня. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Судовладелец выплатил экипажу российского судна "Горнозаводск", который ранее заявлял о долге по зарплате более 3 млн руб., зарплату за два месяца. Власти порта Находка наложили на теплоход арест до тех пор, пока не будут выполнены все требования экипажа, сообщил корр. ТАСС председатель Дальневосточной региональной организации "Российский профсоюз моряков" (ДВО РПСМ) Николай Суханов.

"После обращения в Российский профсоюз моряков и в администрацию морского порта Находка капитан порта направил инспектора портового контроля на судно для выяснения обстановки. Претензии экипажа подтвердились, судно было задержано портовыми властями до выполнения всех требований экипажа. Судовладелец принял экстренные меры для исправления ситуации и вышел на связь с Российским профсоюзом моряков, пообещав в ближайшее время погасить задолженность и улучшить условия труда моряков. И вот сегодня мы получили известие о том, что моряки получили зарплату за два месяца", - сообщил Суханов, не уточнив суммы выплаты.

Экипаж получил задержанную зарплату за март и апрель. Ожидается, что долг за май будет погашен в течение недели. Судно останется в порту до тех пор, пока долг не будет выплачен полностью.

Ранее ТАСС сообщал, что члены экипажа теплохода "Горнозаводск", стоящего в порту Подъяпольск в Приморье, обратились в Дальневосточную региональную организацию "Российский профсоюз моряков" (ДВО РПСМ) с жалобой на долг по зарплате примерно за три месяца, который превышает 3 млн руб. В подписанном 11 моряками письме в адрес ДВО РПСМ, которое имеется в распоряжении ТАСС, отмечалось, что помимо проблем с выплатой зарплаты некорректно выполняются заявки по снабжению.

"Горнозаводск" работает под российским флагом, судовладелец - компания "МВ-Лайн" (Владивосток). ТАСС пока не располагает комментарием компании-судовладельца.