Японский медицинский реабилитационный центр откроется во Владивостоке

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ВЛАДИВОСТОК, 5 июня. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Японский медицинский реабилитационный центр во Владивостоке примет первых пациентов в начале 2018 года. Об этом руководитель проектной группы департамента здравоохранения компании JGC Corporation Хидэаки Аратани заявил во Владивостоке во время встречи с вице-губернатором Евгением Полянским, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
"Мы рассчитываем потратить на новый медицинский центр около 150 миллионов руб., открытие учреждения запланировано на начало 2018 года. К его работе планируют привлекать российских специалистов, которые будут проходить стажировку в Японии. На первоначальном этапе центр сможет принимать около 50 пациентов в день, в дальнейшем эта цифра увеличится до 200. Сейчас, по словам японской стороны, прорабатываются варианты размещения учреждения на условиях аренды", - приводит пресс-служба слова представителя японской компании.
Для создания центра компания JGC Corporation договорилась с корпорацией социальной медпомощи Hokuto о создании новой компании JGC Hokuto Healthcare Service, LLC, которая будет осуществлять свою деятельность во Владивостоке. В настоящее время идет регистрации нового предприятия.
Договоренность о создании во Владивостоке японского реабилитационного центра для восстановления пациентов после различных тяжелых заболеваний была достигнута в декабре прошлого года в ходе официального визита российской делегации во главе с президентом РФ Владимиром Путиным в Токио.