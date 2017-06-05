СМИ: в Таиланде намерены ввести обязательное страхование для туристов

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БАНГКОК, 5 июня. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Министерство туризма и спорта Таиланда рассматривает возможность введения обязательных страховых полисов для всех иностранных туристов, приезжающих на курорты королевства. Об этом сообщает газета The Bangkok Post со ссылкой на источники в министерстве.
По данным издания, в ведомстве хотят обязать въезжающих предъявлять полис вместе с паспортом на пункте пограничного контроля. Его стоимость и объем покрытия не уточняется. Однако, как пишет The Bangkok Post, в министерстве "не рассматривают введение обязательного страхования как существенный барьер" для туристов. Также сообщается, что в аэропортах и наземных пунктах контроля могут появиться специальные автоматы для оказания необходимой услуги.
В Министерстве туризма и спорта Таиланда разрабатывали законопроект по страхованию иностранных туристов еще в 2013 году, однако политические волнения в стране тогда не позволили реализовать инициативу. Авторы проекта тогда предлагали продавать туристам страховку за 16 долларов, которая покрыла бы их медицинские расходы в случае необходимости.
Таиланд является одним из самых популярных курортов среди россиян в Юго-Восточной Азии. Согласно данным властей, за прошлый год курорты королевства посетили 1,09 млн наших соотечественников. При этом нередко для россиян отдых заканчивается госпитализацией, а родственники вынуждены собирать средства на лечение в интернете. Только в 2015 году санитарная авиация МЧС России из Таиланда пятью рейсами эвакуировала 10 российских граждан, включая двоих детей.