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РДШ осенью запустит проект для ознакомления детей с редкими профессиями

Общество
5 июня, 9:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

Это будут небольшие видеоролики, которые будут создавать детские пресс-центры РДШ совместно с различными партнерами, сообщила исполнительный директор движения Алиса Крюкова

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Российское движение школьников (РДШ) осенью запустить проект, рассказывающий детям о малоизвестных профессиях. Об этом заявила в понедельник в интервью ТАСС исполнительный директор РДШ, глава Российского детско-юношеского центра (Росдетцентр) Алиса Крюкова.

Интервью

Алиса Крюкова

Глава "Российского детско-юношеского центра" о воспитании патриотизма и детских протестах

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"Мы хотим рассказывать о неизвестных профессиях, например кто такой бариста, кто работает в издательстве, чем живут кавээнщики. Это будут небольшие видеоролики, которые можно будет легко найти в интернете на информационных ресурсах РДШ", - сказала Крюкова.

По ее словам, эти видеоролики будут создавать детские пресс-центры РДШ совместно с различными партнерами. "Дети будут приезжать в различные организации и делать видеоинтервью. Мы начнем уже в июне и к сентябрю надеемся выпустить первую серию роликов в интернете", - уточнила собеседница агентства.

Крюкова отметила, что в рамках этого проекта будут проводиться экскурсии на различных предприятиях. "Мы работаем с Торгово-промышленной палатой, с регионами, чтобы предприятия приглашали детей. Главное, чтобы это было на безвозмездной основе", - добавила Крюкова.

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