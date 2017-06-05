РДШ осенью запустит проект для ознакомления детей с редкими профессиями

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Российское движение школьников (РДШ) осенью запустить проект, рассказывающий детям о малоизвестных профессиях. Об этом заявила в понедельник в интервью ТАСС исполнительный директор РДШ, глава Российского детско-юношеского центра (Росдетцентр) Алиса Крюкова.

"Мы хотим рассказывать о неизвестных профессиях, например кто такой бариста, кто работает в издательстве, чем живут кавээнщики. Это будут небольшие видеоролики, которые можно будет легко найти в интернете на информационных ресурсах РДШ", - сказала Крюкова.

По ее словам, эти видеоролики будут создавать детские пресс-центры РДШ совместно с различными партнерами. "Дети будут приезжать в различные организации и делать видеоинтервью. Мы начнем уже в июне и к сентябрю надеемся выпустить первую серию роликов в интернете", - уточнила собеседница агентства.

Крюкова отметила, что в рамках этого проекта будут проводиться экскурсии на различных предприятиях. "Мы работаем с Торгово-промышленной палатой, с регионами, чтобы предприятия приглашали детей. Главное, чтобы это было на безвозмездной основе", - добавила Крюкова.