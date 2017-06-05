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РДШ может создать постоянные дискуссионные площадки для снижения протеста среди подростков

Общество
5 июня, 9:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

Глава Российского детско-юношеского центра Алиса Крюкова отметила, что необходимо воспринимать обратную связь не как критику, а как точки роста

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Российское движение школьников (РДШ) планирует создать постоянные дискуссионные площадки для снижения протестной активности среди подростков. Об этом рассказала в интервью ТАСС исполнительный директор РДШ, глава Российского детско-юношеского центра Алиса Крюкова.

"Скажем прямо: нам в юном возрасте тоже хотелось изменить мир, другой вопрос - формы, которые есть, и возможности, когда дети могут высказать свое мнение. Необходимо воспринимать обратную связь не как критику, а как точки роста", - сказала Крюкова, отвечая на вопрос о деятельности РДШ по снижению протестной активности подростков.

"В нескольких регионах у нас появились дискуссионные площадки, где ребята могут обсудить абсолютно разные вопросы, которые их волнуют. Дискуссионные площадки пока создаются в рамках наших мероприятий. Возможно, будут созданы постоянно действующие площадки", - добавила она.

По словам Крюковой, постоянные дискуссионные площадки могут появиться после того, как будет создана технология, "чтобы школы могли проводить эти мероприятия на своих базах".

"Сегодня требуются педагоги, которые могли бы помогать детям отстаивать свою позицию и курировать работу дискуссионных площадок или клубов, но не навязывать при этом своего мнения. Посмотрим, какие варианты могут быть, и распространим их. Мне видится, что дискуссионный клуб для детей - это прекрасный выход", - заключила исполнительный директор РДШ.

 

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