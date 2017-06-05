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РДШ и Роскомнадзор будут обучать детей основам безопасности в интернете

Общество
5 июня, 9:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

Роскомнадзор будет предоставлять информацию о правилах безопасности в интернете, а РДШ будет стараться эту информацию максимально интересно оформить и подать детям

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Российское движение школьников (РДШ) совместно с Роскомнадзором разработает для детей серию образовательных блоков об основах безопасности в интернете. Об этом сообщила в интервью ТАСС исполнительный директор РДШ, глава Российского детско- юношеского центра (Росдетцентр) Алиса Крюкова.

"Мы работаем вместе с Роскомнадзором, создаем образовательные блоки. Это будут информационные ролики и очные встречи. Например, о том, что нельзя указывать данные банковских карт своих родителей на неизвестных сайтах, что нужно считать персональными данными, какие опасности могут подстерегать детей при скачивании неизвестных приложений", - сказала Крюкова.

По ее словам, Роскомнадзор будет предоставлять информацию о правилах безопасности в интернете, а РДШ будет стараться эту информацию "максимально интересно оформить и подать" детям.

Крюкова подчеркнула, что также запланировано создание пособий для детей и преподавателей. "Кроме этого, школьники на базе полученной информации смогут сами создавать стенды, плакаты. Будем прорабатывать вопрос с городскими властями, чтобы их использовали в качестве социальной рекламы", - заключила Крюкова.

 

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