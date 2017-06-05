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Похолодание снизило активность клещей в РФ

Общество
5 июня, 9:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

С 16 марта 2017 года в ведомстве начался еженедельный мониторинг распространения клещевого вирусного энцефалита и других инфекций, передающихся через укусы клещей

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Похолодание в конце мая-начале июня немного снизило активность клещей, по состоянию на 2 июня число обратившихся в медучреждения по поводу их укусов несколько ниже, чем в прошлом году. Об этом сообщили  ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

"По состоянию на 2 июня 2017 года, в медицинские организации обратились 178,6 тыс. человек по поводу присасывания клещей, что соответствует среднемноголетним уровням и ниже в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сообщили в пресс-службе ведомства.

С 16 марта 2017 года в ведомстве начался еженедельный мониторинг распространения клещевого вирусного энцефалита и других инфекций, передающихся через укусы клещей. Специалисты ведомства осуществляют наблюдение за клещевым вирусным энцефалитом и рядом других заболеваний, которые передаются через укусы клещей (иксодовый клещевой бореллиоз, моноцитарный эрлихиоз человека, гранулоцитарный анаплазмоз человека). К 26 мая 2017 года, в медицинские организации обратились 133 тыс. человек.

Учреждения здравоохранения Роспотребнадзора, их филиалы и пункты приема клещей проводят работу по исследованию клещей на энцефалит и вирус клещевого боррелиоза. Адреса лабораторий для проведения исследования клещей и информационные памятки для населения о правилах индивидуальной защиты при посещении лесных массивов размещены на сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора.

В рамках профилактических и противоэпидемических мероприятий Роспотребнадзор также проводит акарицидные обработки. На данный момент обработано уже более 172 тыс. га, выполнение плана обработок - 129%.

Роспотребнадзор напоминает о неспецифических мерах защиты от клещей: ношение плотно прилегающей одежды, максимально закрывающей тело, использование репеллентов. После прогулки необходимо осмотреть себя и домашних животных на предмет присасывания клещей.

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