Синоптики предупредили о ливне и сильном ветре в Москве

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Предупреждение о дожде и сильном ветре до 15 м/с объявлено в Москве. Об это сообщили в понедельник в столичном метеобюро.
"С полудня до 21:00 в Москве и ТиНАО ожидаются ливень и сильный ветер с порывами до 15 м/с и выше", - говорится в сообщении.
По предварительным расчетам синоптиков, до утра вторника в столице может выпасть до 20% месячной нормы осадков.
В связи с усилением ветра автомобилистов просят не парковаться под деревьями, а пешеходов - сторониться рекламных конструкций, дорожных знаков, крупных деревьев.