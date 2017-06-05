Синоптики предупредили о ливне и сильном ветре в Москве

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Предупреждение о дожде и сильном ветре до 15 м/с объявлено в Москве. Об это сообщили в понедельник в столичном метеобюро.

"С полудня до 21:00 в Москве и ТиНАО ожидаются ливень и сильный ветер с порывами до 15 м/с и выше", - говорится в сообщении.

По предварительным расчетам синоптиков, до утра вторника в столице может выпасть до 20% месячной нормы осадков.

В связи с усилением ветра автомобилистов просят не парковаться под деревьями, а пешеходов - сторониться рекламных конструкций, дорожных знаков, крупных деревьев.