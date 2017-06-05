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Синоптики предупредили о ливне и сильном ветре в Москве

Общество
5 июня, 10:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

До утра 6 июня в Москве может выпасть до 20% месячной нормы осадков

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Предупреждение о дожде и сильном ветре до 15 м/с объявлено в Москве. Об это сообщили в понедельник в столичном метеобюро.

"С полудня до 21:00 в Москве и ТиНАО ожидаются ливень и сильный ветер с порывами до 15 м/с и выше", - говорится в сообщении.

По предварительным расчетам синоптиков, до утра вторника в столице может выпасть до 20% месячной нормы осадков.

В связи с усилением ветра автомобилистов просят не парковаться под деревьями, а пешеходов - сторониться рекламных конструкций, дорожных знаков, крупных деревьев.

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