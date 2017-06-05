Первая из трех площадок парка Минобороны "Патриот" в Севастополе откроется в сентябре

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СЕВАСТОПОЛЬ, 5 июня. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Филиал парка Минобороны "Патриот" начинает строиться в Севастополе. Первая площадка будет открыта в сентябре этого года к началу Международного патриотического форума "Зарница", сообщил в понедельник на заседании правительства города врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.
"Хочу сообщить новость, которую мы долго ждали: в Севастополе начинается строительство филиала парка "Патриот", на прошлой неделе с командующим ЧФ Александром Витко и заместителем командующего Южного военного округа Андреем Гурулевым утверждена схема размещения объектов на первой площадке парка - 30 береговой батарее. В начале сентября Севастополь примет Международный патриотический форум "Зарница", в котором будет принимать участие порядка 10 тыс. детей со всей России и из зарубежных стран, цель понятна - открыть эту площадку к "Зарнице", - сказал Овсянников.
По словам заместителя губернатора Севастополя Ильи Пономарева, отвечающего за реализацию проекта со стороны правительства, от властей города требуется решение организационных и инфраструктурных вопросов, в свою очередь Минобороны сейчас производит группировку необходимых сил на площадке начинающегося строительства.
"Создана рабочая группа по строительству первого этапа парка "Патриот", ее первое заседание состоится 6 июня", - добавил Пономарев.
В интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме Овсянников сообщил, что парк "Патриот" в Севастополе планируется разместить на трех площадках, причем уже определена концепция первой из них.
Парк "Патриот", расположенный в окрестностях подмосковной Кубинки, открылся летом 2015 года, филиал парка планируется создать в Севастополе. Изначально местом для строительства был выбран участок возле горы Гасфорта, однако после проведения публичных слушаний было решено разместить парк в другом месте, так как в районе Гасфорты находится резервное водохранилище Севастополя и памятники истории.