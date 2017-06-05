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В московских больницах остаются 56 человек, пострадавших во время шквала

Общество
5 июня, 11:06 UTC+3 МОСКВА 5, июня. /ТАСС

Всего в результате шквала 29 мая пострадали около 200 человек

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Пятьдесят шесть пострадавших во время шквала в Москве 29 мая находятся в больницах столицы, сообщил журналистам руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

"По состоянию на утро понедельника, 5 июня, в больницах Москвы остаются 56 человек", - сказал Хрипун.

Шквал в Московском регионе 29 мая унес жизни 14 человек, из них четверых - в Подмосковье. Всего пострадали около 200 человек. В зону отключения попало 16 муниципальных образований Московской области с населением более 28 тыс. человек. Работы по восстановлению электроэнергии в регионе продолжались 4 дня, по уборке поваленных сильным ветром деревьев - 5 дней.

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