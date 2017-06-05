В московских больницах остаются 56 человек, пострадавших во время шквала

Сарсания: переход Нобоа в ФК "Зенит" является пожеланием МанчиниСпорт 5 июня, 12:30
Пресс-конференция глав МИД РФ и Белоруссии в Москве. ВидеотрансляцияПолитика 5 июня, 12:26
Более 670 млн руб. выделено в 2017 году регионам РФ, пострадавшим от ЧСВ стране 5 июня, 12:25
Бывший тренер "Спартака" Аленичев возглавил "Енисей"Спорт 5 июня, 12:24
Военный знак качества: зачем российской армии "ударные" подразделенияАрмия и ОПК 5 июня, 12:21
ФК "Спартак" объявил о назначении Измайлова на пост зампреда совета директоровСпорт 5 июня, 12:08
Yamaha отзывает в РФ почти 400 мотоциклов из-за возможных проблем с управлениемЭкономика и бизнес 5 июня, 12:05
Космонавт Новицкий рассказывает о своей миссии на орбите. ВидеотрансляцияКосмос 5 июня, 11:58
Совет муниципальных образований Москвы поддержал программу реновацииОбщество 5 июня, 11:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Пятьдесят шесть пострадавших во время шквала в Москве 29 мая находятся в больницах столицы, сообщил журналистам руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.
"По состоянию на утро понедельника, 5 июня, в больницах Москвы остаются 56 человек", - сказал Хрипун.
Шквал в Московском регионе 29 мая унес жизни 14 человек, из них четверых - в Подмосковье. Всего пострадали около 200 человек. В зону отключения попало 16 муниципальных образований Московской области с населением более 28 тыс. человек. Работы по восстановлению электроэнергии в регионе продолжались 4 дня, по уборке поваленных сильным ветром деревьев - 5 дней.