Депздрав Москвы не получал информацию о нарушениях в НИИ им. Склифосовского

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Департамент здравоохранения Москвы не получал от Росздравнадзора информацию о нарушениях в НИИ им. Склифосовского, сообщил журналистам руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
"Мы не получали из Росздравнадзора какой-либо информации", - сказал Хрипун, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, соответствует ли действительности опубликованная ранее в СМИ информация о выявленных в больнице нарушениях.