Депздрав Москвы не получал информацию о нарушениях в НИИ им. Склифосовского

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Департамент здравоохранения Москвы не получал от Росздравнадзора информацию о нарушениях в НИИ им. Склифосовского, сообщил журналистам руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

"Мы не получали из Росздравнадзора какой-либо информации", - сказал Хрипун, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, соответствует ли действительности опубликованная ранее в СМИ информация о выявленных в больнице нарушениях.